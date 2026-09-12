Haberler

Adıyaman’da zincirleme kaza; 3 yaralı

Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ADIYAMAN’da, hafif ticari araç, kamyonet ve minibüsün karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'da, hafif ticari araç, kamyonet ve minibüsün karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. M.G. yönetimindeki 06 FR 4912 plakalı kamyonet ile M.Ç'nin kullandığı 16 AYH 114 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, kavşakta bulunan M.T. idaresindeki 02 S 0056 plakalı minibüse çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü M. Ç. ile beraberindeki Z.Ç. ve M.Ç., ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumları iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga! 7 ilde eş zamanlı operasyon

7 ilde operasyon! Çok sayıda polis için gözaltı kararı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü İstanbul'dan! Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı

Pes dedirten görüntü! Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 3 tutuklama talebi

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 9 şüpheli hakkında yeni gelişme
Girne’de batan geminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Facidan yeni görüntüler çıktı
Domuz sürüsü mahalleye indi, vatandaşlar tedirgin oldu

Mahallede kafalarına göre dolaştılar
Davutoğlu'nun oğlunun nikahında dikkat çeken detay! Erdoğan davete katılmadı

Davutoğlu oğlunu evlendirdi! Tüm gözler Erdoğan'ı aradı ama...

Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama

Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
BRICS Zirvesi'nde tartışma yaratan görüntü: Gecekondular brandalarla kapatıldı

Başkentte utanç perdesi: Ülke gerçeklerini böyle gizlediler