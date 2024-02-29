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Adıyaman'da yemek yedikten sonra rahatsızlanan 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı

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Altınşehir İmam Hatip Ortaokulu'ndaki 7 öğrenci, dışarıdan yedikleri yemekten bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle okul idaresine başvurdu. İhbar üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, 7 öğrenciyi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da yemek yedikten sonra rahatsızlanan 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Altınşehir İmam Hatip Ortaokulu'ndaki 7 öğrenci, dışarıdan yedikleri yemekten bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle okul idaresine başvurdu.

İhbar üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, 7 öğrenciyi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Adıyaman Güvenlik Sağlık Güncel Haberler

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