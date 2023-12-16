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Adıyaman'da yaralı şahin koruma altına alındı

16 Aralık 2023 14:19 Güncelleme: 14:20 Abone Ol

Adıyaman'da Jandarma ekipleri tarafından kırsal alanda yaralı halde bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.