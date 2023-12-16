Adıyaman'da yaralı şahin koruma altına alındı
Adıyaman'da Jandarma ekipleri tarafından kırsal alanda yaralı halde bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.
Adıyaman'da yaralı bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce koruma altına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi kent kırsalında devriye attığı sırada, yaralı şahini gördü.
Ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, tedavisini yapmak üzere şahini teslim aldı.???????