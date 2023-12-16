Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da yaralı şahin koruma altına alındı

Güncelleme:
Abone Ol

Adıyaman'da Jandarma ekipleri tarafından kırsal alanda yaralı halde bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Adıyaman'da yaralı bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce koruma altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi kent kırsalında devriye attığı sırada, yaralı şahini gördü.

Ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, tedavisini yapmak üzere şahini teslim aldı.???????

Kaynak: AA / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title