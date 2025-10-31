Adıyaman'da Yangın Soygunu: Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanarak kullanılamaz hale geldi. Sürücü, kendi çabasıyla yangını söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca itfaiye çağırmak zorunda kaldı.
A.Ö. idaresindeki 06 DJ 4781 plakalı otomobil, Üçgöz köyü yolunda bilinmeyen nedenle alev aldı.
Aracını yol kenarına çekerek yangını söndürmeye çalışan sürücü, müdahalesinde yetersiz kalınca itfaiye ekiplerinden destek istedi.
İtfaiye ekiplerince yarım saatlik çalışma sonucu söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel