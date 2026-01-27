Adıyaman'da yaban keçileri karlı bölgede yiyecek ararken görüntülendi
Adıyaman'ın Koçali köyü yakınlarında yaban keçileri, kar yağışının ardından yiyecek bulmak için köy merkezine indi. Anadolu Ajansı'nın görüntülediği keçiler, karlı bölgelerde yiyecek ararken zor anlar yaşadı.
Kentte kar yağışının etkili olmasının ardından kırsal bölgelerde yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban keçileri, köy merkezine inerek yiyecek aradı.
Merkeze bağlı Koçali köyü yakınlarında bulunan yaban keçileri, yiyecek ararken Anadolu Ajansı ekibince görüntülendi.
Görüntülerde, keçilerin karlı alanlarda yiyecek araması ve otlanması yer aldı.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel