Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler

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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA - Emin Tezerdi - Güncel
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

GÖLBAŞI, ANKARA (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gölbaşı- Malatya kara yolunda durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada, 105 gram sentetik uyuşturucu, 47,32 gram esrar 60 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

AA / Emin Tezerdi - Güncel

Uyuşturucu, Adıyaman, Malatya, Gölbaşı, Güncel, Haberler

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