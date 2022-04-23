Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
AA - Emin Tezerdi - Güncel
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
GÖLBAŞI, ANKARA (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gölbaşı- Malatya kara yolunda durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada, 105 gram sentetik uyuşturucu, 47,32 gram esrar 60 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
AA / Emin Tezerdi - Güncel