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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 22 Zanlı Gözaltına Alındı

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 22 Zanlı Gözaltına Alındı
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Adıyaman'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 202 gram sentetik uyuşturucu ve 10 gram bonzai ele geçirildi.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve bazı ilçelerde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 202 gram sentetik uyuşturucu ve 10 gram bonzai ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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