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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 12 kilogram skunk ve 70 gram eroinin ham maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan tırı durdurdu.

Ekipler tırda yaptıkları aramada, 12 kilogram skunk, 70 gram eroinin ham maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Emin Tezerdi - Güncel

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