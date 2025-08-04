Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, durumundan şüphelenilen R.Y. isimli bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında 1.22 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kent merkezinde durumundan şüphelendiği R.Y'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 1.22 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
Bu gol futbolun beşiğinde gündem! Fenerbahçe'nin eski yıldızının içler acısı hali

Fenerbahçe'nin eski yıldızının içler acısı hali
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşleşmeler belli oldu! İşte RAMS Başakşehir ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakipleri

İşte RAMS Başakşehir ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakipleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.