Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Gözaltı
Adıyaman'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, durumundan şüphelenilen R.Y. isimli bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında 1.22 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, kent merkezinde durumundan şüphelendiği R.Y'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 1.22 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel