Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, 6 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, uyuşturucu satışı yapılan adreslere baskın yaparak 6 kilogram esrar ve 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Kahta İlçe Jandarma komutanlığı ile İl Jandarma İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 6 kilogram esrar ile 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.