Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, 6 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, 6 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, uyuşturucu satışı yapılan adreslere baskın yaparak 6 kilogram esrar ve 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kahta İlçe Jandarma komutanlığı ile İl Jandarma İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 6 kilogram esrar ile 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Güncel
