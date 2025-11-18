Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

ADIYAMAN'da polisin düzenlediği operasyonda klima ünitesi içinde uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Z.C. ve G.A.'nın ev ve iş yerine operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin narkotik köpek ile yaptıkları aramada; klima ünitesi içinde zulalanmış 149 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.