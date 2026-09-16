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Adıyaman'da tütün ekili tarlada kadın cesedi bulundu

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, tütün ekili tarlada kadın cesedi bulundu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, tütün ekili tarlada kadın cesedi bulundu.

Narsırtı köyünde tarlada çalışan işçiler, yerde hareketsiz yatan bir kadını fark etti.

İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Tarım işçilerinin teşhisiyle cesedin 50 yaşındaki Birsel Berendi'ye ait olduğu tespit edildi.

Berendi'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA
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