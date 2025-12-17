Adıyaman'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 79 yaşındaki Bedir Yiğit'in kullandığı traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Ağır yaralanan sürücü, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.
Bedir Yiğit (79) idaresindeki 02 KD 135 plakalı traktör, Karacaören köyünde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Kahta Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel