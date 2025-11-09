Haberler

Adıyaman'da Trafik Kazasında 8 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazasında 8 Yaralı
Güncelleme:
Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. H.G. yönetimindeki otomobil, Y.Ş. idaresindeki araçla çarpıştı. Yaralılardan birinin durumu kritik.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

H.G. yönetimindeki 52 FL 053 plakalı otomobil, Gölbaşı- Adıyaman kara yolu 12'nci kilometresinde Y.Ş idaresindeki 07 AJN 573 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle araçtaki 6 kişi yaralandı.

Kentteki hastanelere sevk edilen yaralılardan H.G'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.???????

Kaynak: AA / Emin Tezerdi - Güncel
Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu

Saat 9'u 5 geçe tüm Türkiye'de hayat durdu
500

