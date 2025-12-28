Haberler

Adıyaman'da otomobil ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Adıyaman'da otomobil ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da bir otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucunda 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

A.B. idaresindeki 06 FC 3391 plakalı otomobil, Adıyaman-Şanlıurfa yol ayrımında D.M. idaresindeki CB 2471 MA yabancı plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

Özel'in iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'in resmi sitesi Arda Güler'i öve öve bitiremedi

Real Madrid'den göğsümüzü kabartan Arda Güler paylaşımı
Mezarlar artık bir tık uzakta: İsteyen fotoğrafını görecek, isteyen dua okutacak

Mezarlıklarda yeni dönem! İsteyenler dua bile okutabilecek
Otomotiv devinden radikal karar! 50 yıllık model tarihe karışıyor

Otomotiv devinden radikal karar! 50 yıllık model tarihe karışıyor
Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve fenomen Taner Çağlı gözaltına alındı

Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve ünlü fenomen gözaltına alındı
Real Madrid'in resmi sitesi Arda Güler'i öve öve bitiremedi

Real Madrid'den göğsümüzü kabartan Arda Güler paylaşımı
Fethiyespor'dan Galatasaray maçına özel 3 bin kişilik tribün

Galatasaray maçına özel 3 bin kişilik tribün kuruyorlar
Yol kenarında kadın cesedi bulundu

Yol kenarında kan donduran manzara! Polisler tarafından bulundu