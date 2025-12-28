Adıyaman'da otomobil ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Adıyaman'da bir otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucunda 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
A.B. idaresindeki 06 FC 3391 plakalı otomobil, Adıyaman-Şanlıurfa yol ayrımında D.M. idaresindeki CB 2471 MA yabancı plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel