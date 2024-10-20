Adıyaman'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
B.D. idaresindeki 27 ADD 150 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman-Besni kara yolu Taşlıyazı köyü yakınlarında U.G. yönetimindeki 61 PF 556 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.