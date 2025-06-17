Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Adıyaman'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayda yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

A.Ö. idaresindeki 46 KD 10 plakalı hafif ticari araç, merkeze bağlı Koçali köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Zeynep Özşahin yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zeynep Özşahin kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Güncel
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