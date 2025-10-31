Adıyaman'da Trafik Kazası: 1'i Polis 2 Kişi Ağır Yaralandı
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucunda 1'i polis memuru olmak üzere 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu, 1'i polis memuru 2 kişi ağır yaralandı.
İl Emniyet Müdürlüğü personeli polis memuru C.A. idaresindeki 34 BRA 677 plakalı otomobil, A.A. idaresindeki 34 GIB 333 plakalı otomobille Hasancık köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada iki aracın sürücüsü de yaralandı.
Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.