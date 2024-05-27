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Adıyaman'da Tır Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki bir kişi hayatını kaybederken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Seyfi Can Önal idaresindeki XB 955 XB Gürcistan plakalı otomobil, Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolu Çatalağaç köyü yakınlarında M.E.D idaresindeki 31 KCF 47 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Gürcistan uyruklu Nino Bıbınızde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İhbar bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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