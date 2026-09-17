Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince 14 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüphenin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.J.S.S, F.H.S. ve M.H.M.M. tutuklanırken, biri serbest bırakıldı.
Kaynak: AA