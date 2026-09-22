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Adıyaman'da TEKNOFEST otonom sistem yarışında 263 yarışmacının sunumu tamamlandı

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TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Adıyaman'da düzenlenen İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması'nda 13 ilden 30 takım ve 263 yarışmacının sunum aşaması tamamlandı. TUSAŞ koordinasyonundaki yarışmada 10 takım elenecek, 20 takım 2027'deki TEKNOFEST'te yarışacak.

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Adıyaman'da düzenlenen İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması'nda 13 ilden 30 takım ve 263 yarışmacının sunum aşaması tamamlandı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) koordinasyonunda gerçekleştirilen yarışmayla gençlerin otonom sistemler, insansız hava araçları, yapay zeka, görüntü işleme ve sistem entegrasyonu alanlarında yetkinlik kazanması hedefleniyor.

Yarışma kapsamında takımlar, afet sonrası oluşabilecek operasyonel koşulları simüle eden senaryoda, insansız hava aracı (İHA) ile insansız kara aracının (İKA) koordineli şekilde görev yapacağı otonom sistemlerini tanıttı.

Adıyaman Üniversitesi Stadyumu'nda kurulan platformlarda gerçekleştirilen sunumlar, yarışmaların ilk iki gününde ziyaretçilere kapalı olarak yapıldı.

T3 Vakfı Adıyaman İl Temsilcisi Saadet Benli, AA muhabirine, yarışmanın 21-25 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Sunum aşamasının 21-22 Eylül'de tamamlandığını belirten Benli, 23-25 Eylül'de ise yarışmaların ziyaretçilere açık olacağını ifade etti.

Benli, 30 takım ve 263 öğrencinin katıldığı yarışmada 10 takımın eleneceğini, 20 takımın 2027'de düzenlenecek TEKNOFEST'te yarışacağını kaydetti.

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencisi İsmail Tanoğlu, sunumlarının başarılı geçtiğini ve iyi sonuç alacaklarına inandıklarını dile getirdi.

Elazığ Fırat Üniversitesi öğrencisi Yusuf Yontürk de sunumun iyi geçtiğini, uçuş testlerinin de başarılı olmasını beklediklerini belirtti.

Kaynak: AA
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