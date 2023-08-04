Adıyaman'da Taşlı ve Sopalı Kavga: 5 Kişi Yaralandı
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Adıyaman'ın Turgut Reis Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan tartışma taş ve sopaların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Kavgada darp sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Adıyaman'da iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.
Turgut Reis Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Kavgada darp sonucu yaralanan 5 kişi, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.
Polis, kavgaya karışanların tespit edilmesi için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel