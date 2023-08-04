Adıyaman'da Taşlı ve Sopalı Kavga: 5 Kişi Yaralandı

Adıyaman'ın Turgut Reis Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan tartışma taş ve sopaların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Kavgada darp sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.