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Adıyaman'da Taşlı ve Sopalı Kavga: 5 Kişi Yaralandı

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Adıyaman'ın Turgut Reis Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan tartışma taş ve sopaların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Kavgada darp sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Adıyaman'da iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Turgut Reis Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Kavgada darp sonucu yaralanan 5 kişi, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışanların tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

Adıyaman Güncel Haberler

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