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Adıyaman'da Şüpheli Bavul Fünye ile Patlatıldı

Adıyaman'da Yavuz Selim Mahallesi adliye sarayı binası arkasında yolda bırakılan bavul, şüphe üzerine polis ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Bomba imha uzmanlarının incelemesinin ardından boş olduğu belirlenen bavul, kontrollü şekilde imha edildi.