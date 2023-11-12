Adıyaman'da Şüpheli Bavul Fünye ile Patlatıldı
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Adıyaman'da Yavuz Selim Mahallesi adliye sarayı binası arkasında yolda bırakılan bavul, şüphe üzerine polis ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Bomba imha uzmanlarının incelemesinin ardından boş olduğu belirlenen bavul, kontrollü şekilde imha edildi.
Adıyaman'da yolda bırakılan bavul, şüphe üzerine fünye ile patlatıldı.
Yavuz Selim Mahallesi adliye sarayı binası arkasında yolda bavul olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Bölgeye gelen polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı, yol trafiğe kapatıldı.
Bomba imha uzmanlarının incelemesinin ardından fünye ile kontrollü şekilde patlatılan bavulun boş olduğu belirlendi.
Kaynak: AA / Güncel