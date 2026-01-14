Haberler

Adıyaman'da suç örgütüne yönelik operasyonda 22 şüpheliye gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda, suç örgütüne ait adreslere yapılan baskınlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli silahlar, uyuşturucu haplar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Adıyaman'da suç örgütüne yönelik operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 22 şüpheliyi gözaltına aldı.

Söz konusu adreslerdeki aramalarda, 2 tabanca, 2 tüfek, 2 balistik yelek, 91 mermi, 2 kelepçe, 8 tabanca kılıfı, 7 pos cihazı, 11 uyuşturucu hap, çok sayıda çek ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Güncel
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor

ABD ile İran gerginliği zirveye çıktı, Türkiye hemen harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti! İşte bir story ve bir reels için istenen bedel

Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda bir ilk yaşanacak

Fenerbahçe'de bir ilk yaşanacak! Saran, Koç, Yıldırım...
'Bu kış sert geçecek' diyen meteoroloji uzmanı lapa lapa kar için tarih verdi

"Bu kış sert geçecek" diyen uzman lapa lapa kar için tarih verdi
Hayat kadınları bile kapısına dayandı! Şimdi de arkadaşlarına musallat oldular

Hayat kadınları bile kapısına dayandı! Şimdi sıra arkadaşlarında
Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti! İşte bir story ve bir reels için istenen bedel

Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti
10 günlük vahşet! Cani, Mihriban'ı tanınmaz hale getirmiş

10 günlük vahşet! Caninin Mihriban'a yaptıkları akılalmaz
Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki

"Yıldız ismi al gel" dedi! Dursun Özbek'ten o isme tam yetki