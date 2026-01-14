Adıyaman'da suç örgütüne yönelik operasyonda 22 şüpheliye gözaltı
Adıyaman'da düzenlenen operasyonda, suç örgütüne ait adreslere yapılan baskınlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli silahlar, uyuşturucu haplar ve dijital materyaller ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 22 şüpheliyi gözaltına aldı.
Söz konusu adreslerdeki aramalarda, 2 tabanca, 2 tüfek, 2 balistik yelek, 91 mermi, 2 kelepçe, 8 tabanca kılıfı, 7 pos cihazı, 11 uyuşturucu hap, çok sayıda çek ve dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.