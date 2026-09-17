Adıyaman'da "Sokaklar Güvende" operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da "Sokaklar Güvende" operasyonunda 16 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
Adıyaman'da düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 14 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA