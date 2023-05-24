Adıyaman'da silahlı saldırıya uğrayan köy muhtarı öldü
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Sincik ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan köy muhtarı kurtarılamadı.
Sincik ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan köy muhtarı kurtarılamadı.
Sakız Köyü'nde sahibi olduğu kahvehanede bulunan muhtar Hüseyin G, işyerine gelen Zeki A. tarafından açılan ateş sonucu yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Hüseyin G, kurtarılamadı.
Polis ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında zanlı Zeki A, gizlendiği kent merkezindeki metruk bir binada yakalanarak gözaltına alındı.???????
Kaynak: AA / Hüseyin Meriç - Güncel