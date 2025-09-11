Adıyaman'da Silahlı Kavga: 1 Ölü
Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada M.K. hayatını kaybetti. Olay, Korupınar Mahallesi'ndeki bir iş yerinde gerçekleşti. M.B. adlı şüpheli, tabancayla M.K.'yi yaraladı ve gözaltına alındı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Korupınar Mahallesi Uzay Çatı Pazarındaki bir iş yerinde M.B. ve M.K. arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada M.B. yanında bulunan tabancayla M.K.'yi yaraladı.
Ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.K. kurtarılamadı.
Cenaze, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Şüpheli M.B. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel