Adıyaman'da Serinlemek İçin Girdiği Çayda Boğulan Genç Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da Serinlemek İçin Girdiği Çayda Boğulan Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde piknik yapmak için giden 21 yaşındaki Yunus Emre Özsürünç, serinlemek amacıyla girdiği Kahta Çayı'nda boğuldu. Olay yerine sevk edilen ekipler, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde serinlemek amacıyla çaya giren 21 yaşındaki genç boğuldu.

Piknik yapmak amacıyla arkadaşlarıyla tarihi Cendere Köprüsü yakınlarına giden Yunus Emre Özsürünç, serinlemek için Kahta Çayı'na girdi. Özsürünç, bir süre sonra suda gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat sonra Özsürünç'ü sudan çıkardı. Sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel
Plajlardaki büyük tehlike! Avrupa'dan sonra Türkiye'de de görüldü

Plajlardaki büyük tehlike! Avrupa'dan sonra Türkiye'de de görüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan süreç mesajı: İmralı her türlü desteği veriyor

Erdoğan'dan çok konuşulacak süreç mesajı! İlk kez böyle konuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.