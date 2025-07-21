Adıyaman'da Serinlemek İçin Girdiği Çayda Boğulan Genç Hayatını Kaybetti

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde serinlemek amacıyla çaya giren 21 yaşındaki genç boğuldu.

Piknik yapmak amacıyla arkadaşlarıyla tarihi Cendere Köprüsü yakınlarına giden Yunus Emre Özsürünç, serinlemek için Kahta Çayı'na girdi. Özsürünç, bir süre sonra suda gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat sonra Özsürünç'ü sudan çıkardı. Sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.