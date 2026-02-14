Haberler

Adıyaman'da sağanak, sele neden oldu

Güncelleme:
Gölbaşı ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrası belediye ekipleri, çamurun temizlenmesi için yoğun bir şekilde çalışmalara başladı. Belediye Başkanı İskender Yıldırım, ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selin ardından belediye ekipleri sahada çalışma başlattı. Sel suları nedeniyle bölgedeki çamurun temizlenmesi için çalışmalar devam ederken, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

İskender Yıldırım, selin ardından ekiplerin sahada görev yaptığını belirterek, "Dün akşam ilçemizi etkisi altına alan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketi nedeniyle ekiplerimiz tüm gücüyle sahada çalışmaktadır. İlçemizi normale döndürmek için canla başla çalışan tüm mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Biz büyük bir aileyiz ve yaraları birlikte saracağız" ifadelerini kullandı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
