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Adıyaman'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

M.A.A. idaresindeki 06 CIG 183 plakalı hafif ticari araç, Kahta-Siverek kara yolu Gölgeli köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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