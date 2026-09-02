Adıyaman'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
M.A.A. idaresindeki 06 CIG 183 plakalı hafif ticari araç, Kahta-Siverek kara yolu Gölgeli köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA