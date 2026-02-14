Haberler

Adıyaman'da Sağanak Yağış Sele Neden Oldu

Güncelleme:
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan sağanak yağış, sele yol açtı. Dere yataklarında taşkınlar meydana gelirken, bazı vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından güvenli bölgelere götürüldü.

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde dün gece etkili olan sağanak, sele neden oldu.

Kentte dün gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle ilçedeki dere yataklarında taşkınlar meydana geldi. Yukarıçöplü köyünde ise bir araç sel sularına kapıldı. Sel nedeniyle bazı noktalarda evlerinden çıkmayanlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güvenli bölgelere götürüldü.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer ise yağışların devam etmesi nedeniyle sel riskinin sürdüğünü belirterek vatandaşların dere yataklarından uzak durmalarını istedi.

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
