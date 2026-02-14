Adıyaman'da Sağanak Yağış Sele Neden Oldu

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde dün gece etkili olan sağanak, sele neden oldu.

Kentte dün gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle ilçedeki dere yataklarında taşkınlar meydana geldi. Yukarıçöplü köyünde ise bir araç sel sularına kapıldı. Sel nedeniyle bazı noktalarda evlerinden çıkmayanlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güvenli bölgelere götürüldü.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer ise yağışların devam etmesi nedeniyle sel riskinin sürdüğünü belirterek vatandaşların dere yataklarından uzak durmalarını istedi.

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)