Adıyaman'da Polis Karakolunda Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
Adıyaman'da bulunan Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'nde bir polis, meslektaşlarına ateş açarak 2 kişiyi yaraladı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi ve yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Adıyaman'da bir polis, karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'nde bir polis, meslektaşlarına ateş açtı.
Polis merkezine çok sayıda ambulans sevk edildi.
İlk belirlemelere göre 2 polis yaralandı.
Yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.