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Adıyaman'da Polis Karakolunda Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

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Adıyaman'da bulunan Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'nde bir polis, meslektaşlarına ateş açarak 2 kişiyi yaraladı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi ve yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Adıyaman'da bir polis, karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'nde bir polis, meslektaşlarına ateş açtı.

Polis merkezine çok sayıda ambulans sevk edildi.

İlk belirlemelere göre 2 polis yaralandı.

Yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Yıldırım Adıyaman Olaylar Güvenlik Hukuk Güncel Haberler

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