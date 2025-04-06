Berhan Şimşek genel başkanlık yarışında saf dışı kaldı! Kurultay'da tek aday Özgür Özel

CHP Kurultayı'nda flaş gelişme! Özgür Özel yarışta tek başına kaldı
Adaylık müracaatı için geç kalan Berhan Şimşek, Özel'e tepki gösterdi

Başvuruyu 5 dakika ile kaçırdı, soluğu Özel'in yanında aldı
CHP kurultayında Deniz Baykal krizi

CHP kurultayında Deniz Baykal krizi
Petrol fiyatları dibe vurdu, akaryakıta dev indirim göründü

Araç sahipleri havalara uçacak! Dev indirim bekleniyor

Adıyaman'da Polis, Çocukları Motosiklete Bindirerek Eğlendirdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da devriye gezen bir polis memuru, gördüğü çocukları motosiklete minik yolculuklar yaparak eğlendirdi. Çocuklar, polis memurunun kahramanlığıyla keyifli anlar yaşadı.

Adıyaman'da yürekleri ısıtan görüntü

Polis, çocukları motora bindirip tek tek eğlendirdi

ADIYAMAN - Adıyaman'da devriye görevi esnasında çocuklara denk gelen bir polis memuru, çocukları motosiklete bindirerek onları tek tek eğlendirdi. Çocukların minik yüreklerine dokunan polis memuru, adeta çocukların kahramanı oldu.

Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde motosiklet ile devriye görevi yapan yunus polisi mahallede gördüğü çocukların yanında durarak onlarla bir süre sohbet etti. Çocukların motosiklete binmek istediğini fark eden polis memuru, çocukları tek tek motosiklete bindirerek mahallede tur attırdı. Çocukların küçücük yüreklerine dokunan polis memuru, doyasıya eğlenmelerini sağladı. Çocukların gözünde adeta bir kahraman gibi görünen polis memuru çocuklarla geçirdiği güzel zaman sonrası görevine kaldığı yerden devam etti. Çocukların mutluluğu ile polis memurunun çocukları eğlendirme anları ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Adıyaman'da Polis, Çocukları Motosiklete Bindirerek Eğlendirdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.