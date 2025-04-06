Adıyaman'da Polis, Çocukları Motosiklete Bindirerek Eğlendirdi

Adıyaman'da yürekleri ısıtan görüntü

Polis, çocukları motora bindirip tek tek eğlendirdi

ADIYAMAN - Adıyaman'da devriye görevi esnasında çocuklara denk gelen bir polis memuru, çocukları motosiklete bindirerek onları tek tek eğlendirdi. Çocukların minik yüreklerine dokunan polis memuru, adeta çocukların kahramanı oldu.

Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde motosiklet ile devriye görevi yapan yunus polisi mahallede gördüğü çocukların yanında durarak onlarla bir süre sohbet etti. Çocukların motosiklete binmek istediğini fark eden polis memuru, çocukları tek tek motosiklete bindirerek mahallede tur attırdı. Çocukların küçücük yüreklerine dokunan polis memuru, doyasıya eğlenmelerini sağladı. Çocukların gözünde adeta bir kahraman gibi görünen polis memuru çocuklarla geçirdiği güzel zaman sonrası görevine kaldığı yerden devam etti. Çocukların mutluluğu ile polis memurunun çocukları eğlendirme anları ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.