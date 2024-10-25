Adıyaman'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde park halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu.

Karagüveç köyünde F.A'ya ait 27 AGJ 592 plakalı otomobil park halinde olduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen iftaiye ekiplerince yangın söndürülürken, araçta maddi hasar oluştu.