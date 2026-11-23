Adıyaman'da park halindeki motosikletin çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Adıyaman'ın Mimar Sinan Mahallesi'nde gece bir evin kapısı önüne park edilen motosiklet, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Güvenlik kamerasında şüphelinin motosikleti ittirerek götürdüğü anlar yer alırken, soruşturma başlatıldı.
ADIYAMAN'da bir evin önüne park edilen motosikletin çalındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, gece saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Evin kapısının önünde park edilen motosiklet, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; şüphelinin motosiklete binip, ittirerek götürdüğü anlar yer aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı