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Gece yarısı iki otomobil çarpıştı, bir aile darmadağın oldu: 1 ölü, 1 yaralı

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Gece yarısı iki otomobil çarpıştı, bir aile darmadağın oldu: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Fatoş Ormankıran öldü, eşi Ahmet Ormankıran ise yaralandı. Kazanın ardından diğer otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Gece saatlerinde Besni-Gölbaşı kara yolunun 5'inci kilometresinde Oyalı Köyü yakınlarında Hüseyin Alaca yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı yönden gelen Ahmet Ormankıran'ın kullandığı otomobille çarpıştı.

KARISI ÖLDÜ, KENDİSİ YARALANDI

Kazada, Ahmet Ormankıran ile yanındaki eşi Fatoş Ormankıran yaralandı. Yaralı çift, çağırılan ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından Adıyaman'a sevk edilen Fatoş Ormankıran, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Fatoş Ormankıran'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konulurken, eşi Ahmet Ormankıran'ın tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Kazanın ardından diğer otomobil sürücüsü Hüseyin Alaca gözaltına alındı.

Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adıyaman 3. Sayfa Güncel Haberler

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