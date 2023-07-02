Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Emir Bozkuş idaresindeki otomobil ile Erdal Konuk yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobildeki Hasan Özdemir yaralandı. Yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Konuk'un hayati tehlikesi bulunuyor.
Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.
Emir Bozkuş idaresindeki 01 APJ 114 plakalı otomobille Erdal Konuk yönetimindeki 02 ACM 717 plakalı motosiklet, Altınşehir Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobildeki Hasan Özdemir yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Konuk'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.