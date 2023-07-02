Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Emir Bozkuş idaresindeki otomobil ile Erdal Konuk yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobildeki Hasan Özdemir yaralandı. Yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Konuk'un hayati tehlikesi bulunuyor.