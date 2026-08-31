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Gölbaşı'nda Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Gölbaşı'nda Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Tecirli köyü yakınlarında sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 AEN 563 plakalı otomobil ile Özer Özerbey idaresindeki 02 AGB 450 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Özerbey, kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze otopsi yapılmak üzere hastane morguna gönderildi.

Kaynak: AA
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