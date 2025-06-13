Adıyaman'da Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı

Adıyaman'da Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Ahmet Gültekin idaresindeki 19 DL 454 plakalı kamyonet, Güneykaş köyü yakınlarında Ali Sadak yönetimindeki 34 DFF 340 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonet sürücüsü Gültekin yaşamını yitirdi, otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel
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