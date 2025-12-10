Haberler

Adıyaman'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Adıyaman'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Adıyaman'da meydana gelen kazada, S.T. idaresindeki otomobil Besni yol ayrımında direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

S.T. idaresindeki 02 AAP 910 plakalı otomobil, Besni yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

