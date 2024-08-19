Adıyaman'da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı
Adıyaman-Kahta kara yolu Kömür köyü yol ayrımı yakınlarında meydana gelen kazada, bir otomobil şarampole devrildi ve 4 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
N.B. idaresindeki 80 AAZ 869 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta kara yolu Kömür köyü yol ayrımı yakınlarında şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.