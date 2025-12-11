Haberler

Adıyaman'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Adıyaman'da bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. O.B. idaresindeki araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaza yaptı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

O.B. idaresindeki 01 ES 669 plakalı otomobil, Kuştepe köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ve araçtaki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül
