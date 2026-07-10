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Otomobilin motor kısmına giren yavru kediyi itfaiye kurtardı

Otomobilin motor kısmına giren yavru kediyi itfaiye kurtardı
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Adıyaman'da park halindeki bir otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık çalışması sonucu kurtarılarak doğaya salındı.

ADIYAMAN'da otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilin motor kısmından kedi sesi duyan vatandaşlar, yavru kediyi çıkarmaya çalıştı. Ancak sürücü ve çevredekilerin uzun uğraşları sonuç vermeyince itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen ekipler, 30 dakika süren çalışmanın ardından yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Durumu iyi olan yavru kedi, yeniden doğaya salındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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