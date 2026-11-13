Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı, 8 kişi yaralandı

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Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Yılmaz K. yönetimindeki 34 TC 5666 plakalı otomobil ile G.Ö. idaresindeki 55 AY 486 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil ve hafif ticari araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı