Adıyaman'da Otomobil Devrildi: 5 Yaralı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Sürücü K.S. yönetimindeki araç, Sarıyaprak köyü yakınlarında şarampole devrildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
K.S. idaresindeki 27 ABC 369 plakalı otomobil, Sarıyaprak köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel