Adıyaman'da Otomobil Devrildi: 2 Kişi Yaralandı
Adıyaman-Kahta kara yolu Hasancık Köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, S.B. idaresindeki otomobilin devrilmesi sonucu sürücüyle birlikte araçtaki 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
S.B. idaresindeki 09 F 5785 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta kara yolu Hasancık Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücüyle araçtaki 1 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.