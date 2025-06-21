Adıyaman'da Otomobil Çarpışmasında 4 Kişi Yaralandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
M.K. idaresindeki 02 AN 844 plakalı otomobil, Y.D. yönetimindeki 46 AKG 92 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerle araçlardaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kayıtta otomobillerden birinin sola döneceği sırada diğer otomobille çarpıştığı ve araçların savrulduğu görülüyor.
Kaynak: AA / Emin Tezerdi - Güncel