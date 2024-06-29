Adıyaman'da Otomobil Çarpışması: 8 Kişi Yaralandı
Adıyaman-Kahta kara yolu Beşpınar mesire alanı yakınlarında meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı ve 8 kişi yaralandı. Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
H.M.B. idaresindeki 02 AEG 028 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta kara yolu Beşpınar mesire alanı yakınlarında, G.K. yönetimindeki 02 BF 439 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçlardaki 6 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.