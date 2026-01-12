Adıyaman'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
Adıyaman'da meydana gelen kazada, şehirlerarası yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı. Olayda otomobil sürücüsü ve yanındaki 2 kişi yaşamını yitirirken, yol kısa bir süre trafiğe kapandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 02 DG 353 plakalı yolcu otobüsü, Kahta- Adıyaman karayolu Habipler Köyü yakınlarında sürücüsü belirlenemeyen 02 ACU 651 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ve otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel