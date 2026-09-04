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Adıyaman'da Yaylada Yangın: 150 Arı Kovunu Küle Döndü

Adıyaman'da Yaylada Yangın: 150 Arı Kovunu Küle Döndü
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Adıyaman'ın Gerger ilçesindeki Çet Yaylası'nda çıkan yangında yaklaşık 150 arı kovanı yandı ve arılar telef oldu. Arıların saldırısı nedeniyle müdahalede güçlük çeken ekipler, yangını söndürdü. Henüz hasadı yapılmamış ballar da kullanılamaz hale geldi.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde arı kovanlarının bulunduğu yaylada çıkan yangında yaklaşık 150 kovan yandı ve arılar telef oldu.

Çet Yaylası'ndaki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, kovanlardan çıkan bazı arıların saldırması nedeniyle yangına müdahalede güçlük çekti.

Yaklaşık 5 dönümlük alanı etkileyen yangında, 5 arıcıya ait yaklaşık 150 kovan yandı, arılar telef oldu.

Kovanların bazılarında bal hasadı yapılmadığı için balların da kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA
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